كوريا الشمالية تدعو إلى الاستعداد لـ”حدث كبير”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أبلغت كوريا الشمالية، الصحفيين الأجانب، الذين يزورون بيونغ يانغ لتغطية الاحتفالات بـ”عيد الشمس” المقام لإحياء ذكرى ميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، بأنهم يجب أن يستعدوا لـ”حدث كبير”.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء ما كتبه مراسل شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية ويل ريبلي، عبر حسابه على موقع “تويتر” صباح اليوم الخميس: “سمعنا أننا يجب أن نستعد لحدث كبير، لكنه لم يوضح طبيعة هذا الحدث، وحتى أن مسؤولين كوريين شماليين مرافقين لنا لا يعرفون إلى أين نذهب وما سنرى”.

وكانت كوريا الشمالية دعت حوالي 200 صحفي أجنبي بمناسبة الذكرى الـ 105 لعيد ميلاد مؤسس الدولة.

وأشارت “يونهاب” إلى أن بيونغ يانغ كانت قد دعت الصحفيين الأجانب في يوم 13 نيسان/ أبريل 2012، لإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز “كوانغ ميونغ سونغ 3″، إلا أن عملية الإطلاق فشلت.

وسيسعى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، الأسبوع المقبل، خلال جولته بأربع دول، في مواجهة التهديد المتزايد من جانب كوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي لدى الإعلان عن الجولة المرتقبة، إن “نائب الرئيس سيشدد خلال جولته على التزام الرئيس ترامب المستمر بتحالفات وشراكات الولايات المتحدة في منطقة آسيا الباسفيك ويسلط الضوء على جدول الأعمال الاقتصادي للإدارة، ويؤكد دعم الولايات المتحدة الثابت لقواتنا في الداخل والخارج”.