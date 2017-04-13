ماليزيا تبدأ محاكمة قاتلتي أخ زعيم كوريا الشمالية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

من المتوقع أن تمثل امرأتان متهمتان بقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمام المحكمة اليوم الخميس.

ووجهت للمرأتين تهمة تنفيذ عملية القتل في 13 شباط/ فبراير الماضي بمطار ماليزي، ما جذب الانتباه في جميع أنحاء العالم وأثار خلافًا دبلوماسيا بين ماليزيا وكوريا الشمالية.

وأفادت تقارير بأن دوان ثي هونغ، وهي امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 29 عامًا، وستي عايشة وهي امرأة إندونيسية تبلغ من العمر 25 عامًا، سممتا كيم عن طريق إلقاء غاز الأعصاب “في إكس” شديد السمية على وجهه في مطار كوالالمبور الدولي.

ويصنف غاز الأعصاب “في إكس” كسلاح من أسلحة الدمار الشامل من قبل الأمم المتحدة.

وكان مسؤولون في السفارة الإندونيسية قالوا في وقت سابق إن المشتبه بها الإندونيسية قالت إنها تعتقد أنها تقوم بمزحة من أجل برنامج تلفزيوني وأن السائل السام الذي منح لها هو زيت الأطفال.

ونشب خلاف دبلوماسي بين ماليزيا وكوريا الشمالية بعد مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، لكن العلاقات تحسنت بعد إعادة جثة كيم إلى بيونغ يانغ في نهاية آذار/ مارس الماضي، ضمن اتفاق شهد أيضًا عودة تسعة ماليزيين محتجزين إلى ديارهم.