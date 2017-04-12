بعد محادثات مع تيلرسون.. لافروف يؤكد تحقق “بعض التقدم” بشأن سوريا

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بعض التقدم تحقق بشأن سوريا وإنه سيجري تشكيل مجموعة عمل لدراسة الحالة المتردية للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن موسكو على استعداد لاستئناف الاتفاق الأمريكي الروسي للسلامة الجوية فوق سوريا بعد أن جرى تعليقه في أعقاب الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا الأسبوع الماضي.

وأضاف أن موسكو وواشنطن اتفقتا أيضا على مواصلة التعاون لمحاولة إيجاد حل سياسي في سوريا، مشدداً على أن “أي محاولة للإطاحة بالحكومة السورية لن تسهم سوى في مساعدة متشددي داعش”.

ونوه إلى أن “الرئيس الروسي بوتين أكد الاستعداد لإحياء اتفاق تجنب الحوادث الجوية “شرط ان يكون هدفنا المشترك مكافحة الإرهاب”.‎

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حالياً عند مستوى متدن ودرجة الثقة ضعيفة.

وبعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف أكد تيلرسون مجددا الموقف الأمريكي بأنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتخلى عن السلطة في نهاية المطاف وهو موقف يضع واشنطن في خلاف واضح مع روسيا.

وقال الوزير الأمريكي: “مستوى الثقة بين بلدينا متدن… مثل هذه العلاقة لا يمكن أن تكون بين أهم قوتين نوويتين في العالم.”