روسيا: سنستخدم الفيتو ضد “مشروع سوريا” بالأمم المتحدة

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويهدف إلى تعزيز الجهود لإجراء تحقيقات دولية في هجوم بغاز سام في سوريا.

ونقلت “رويترز” عن الوكالة قولها إن مجلس الأمن الدولي قد يصوت على مشروع القرار اليوم.

ويشبه مشروع القرار نصاً جرى توزيعه على الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 15 دولة الأسبوع الماضي، ويدين الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل/ نيسان ويحث الحكومة السورية على التعاون مع المحققين.

ونقلت “إنترفاكس” عن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن روسيا ستستخدم “الفيتو” ضد مشروع القرار بصيغته الحالية.