بسبب تعريضهم لمخاطر الإصابة بالسرطان.. “محامو غوانتانامو” يقاضون البنتاغون

المصدر: وكالات - إرم نيوز

رفع أربعة محامين يعملون في سجن خليج غوانتانامو، دعوى ضد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتهمة تعريضهم لمخاطر عالية للإصابة بالسرطان وغيره من المتاعب الصحية، من خلال إجبارهم على العمل في أماكن بها مستويات عالية من التلوث.

وتضمنت الدعوى التي تقدم بها المحامون أمس الثلاثاء، أن البحرية الأمريكية لم تحقق بشكل كاف فيما إذا كانت المخاطر البيئية في مجمع كامب جاستس لها صلة بتسع حالات سرطان ظهرت فيه منذ افتتاحه عام 2008.

وأضافت، أنه بإصرارها على أن المجمع آمن رغم وجود “مواد مسرطنة” فيه مثل الفورمالديهايد والزئبق، فإن البحرية الأمريكية وضعت المحامين في خيار “صعب للغاية” بين الحفاظ على صحتهم والدفاع عن موكليهم.

وقال متحدث باسم البنتاغون، إنه لا يناقش أية دعاوى قضائية.

ورفع الدعوى في المحكمة الاتحادية في واشنطن، كل من الميجر ماثيو سيجر وهو محام عسكري والمحامون المدنيون شيريل بورمان وإدوين بيري ومايكل شوارتز.

ويمثل جميعهم وليد بن عطاش، وهو يمني مشتبه بأنه أدار معسكرا لتنظيم القاعدة متهم بالمساعدة في تدبير هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) خارج واشنطن.

ويسعى المحامون للحصول على إنذار قضائي، يلزم البنتاغون بتوفير أماكن إقامة تحميهم من “المخاطر المعلومة وغير المعلومة” للعمل في كامب جاستس.

وبقي في سجن غوانتانامو المقام على قاعدة بحرية أمريكية في كوبا 41 شخصًا فقط. وكان عددهم عندما تولى الرئيس السابق باراك أوباما الحكم 242 محتجزًا.

ولم تفلح محاولات الديمقراطيين لإغلاق هذا السجن. كما قال الرئيس الحالي دونالد ترامب المنتمي للجمهوريين، إنه يرغب في استمرار وجوده وإرسال سجناء آخرين إليه.