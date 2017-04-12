بالصور.. هذه هي المرأة التي ضربت سوريا بـ 59 صاروخ توماهوك‎‎

المصدر: عبدو حليمة – إرم نيوز

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورًا عدة للرائد في البحرية الأمريكية “أندريا سلوغ” التي لاقت رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها المرأة التي قامت بإطلاق جميع الصواريخ التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية وسط سوريا.

وكلنت سلو على متن البارجة الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط حين تلقت الأوامر من قائد العملية الجنرال “راسل كالدويل ” لتنفيذ الضربة، فقامت بإدخال الإحداثيات للصواريخ التي كانت جاهزة في حواضن الإطلاق، لتقوم بعدها بتنفيذ العملية بإطلاق 59 صاروخًا.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكي صورة لسلوغ من داخل البارجة الحربية قيل أنها توثق لحظة تلقيها اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئتها على نجاحها في التنفيذ.

وبحسب المواقع العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية فإن سلوغ تعتبر من الضباط صاحبي الخبرة والمهارة الذين تعتمد عليهم القوات الأمريكية وخاصة تلك المتواجدة في مناطق بعيدة، فهي تحمل درجة البكالوريوس من الأكاديمية البحرية الأمريكية مع درجة البكالوريوس في العلوم اختصاص هندسة المحيطات.

وتحمل صفة مدرب فني للقادة المحتملين والضباط التنفيذيين، وشاركت في تطوير القدرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وتم إرسالها إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية لعمليات البحرية ودعم القوات الصديقة في قطر.