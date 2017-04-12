كندا تعزز الإجراءات الأمنية على بعض الرحلات الجوية

المصدر: تورنتو- إرم نيوز

أعلنت الحكومة الكندية الثلاثاء تعزيز الإجراءات الأمنية على متن بعض الرحلات الجوية الآتية من الخارج ولكن من دون أن تحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض حظر على إدخال أجهزة الكترونية يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول إلى مقصورة الركاب.

ولكن وزير النقل مارك غارنو الذي أعلن عن هذه الإجراءات الجديدة رفض إعطاء أية تفاصيل بشأنها أو الإعلان عن الرحلات المشمولة بها أو حتى الدول التي ستسري عليها، معللا رفضه هذا بأن الكشف عنها ينطوى على “خطر على الأمن”.

وقال “لقد قررت اتخاذ إجراءات إضافية على متن بعض الرحلات (الآتية) إلى كندا من بعض المطارات في الخارج لضمان قدر أكبر من سلامة الطيران”.

وأضاف “لأسباب أمنية بديهية ليس بوسعي أن أعلن لكم عن الدول المعنية ولا عن الإجراءات” التي ستتخذ.

ولكن الوزير أكد انه حتى الساعة لا يزال بإمكان المسافرين المتجهين إلى كندا ان يحتفظوا بأجهزتهم الإلكترونية في مقصورة الركاب.