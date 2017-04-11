العموم البريطاني يوافق على إنشاء حلف دفاعي مع ألمانيا وفرنسا

المصدر: عماد الدين سعد- إرم نيوز

وافق مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على مقترح الحكومة البريطانية بتعزيز الروابط العسكرية مع ألمانيا وفرنسا من خلال تشكيل “حلف دفاعي مشترك” بين البلدان الثلاثة، ضمن مجموعة من المقترحات التى تقدمت بها حكومة، تيريزا ماي، لمجلس العموم البريطاني في وقت سابق، لرسم خريطة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ومن المقرر البدء في تشكيل الحلف الجديد بعد انتهاء فترة التشاور بين حكومات الدول الثلاثة شهر يونيو/ حزيران المقبل.

من جانبه قال كولين فراي، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب “المحافظين”، لـ”إرم نيوز“، إن المقترح المقدم من حزب المحافظين منتصف مارس الماضي، يهدف إلى رسم خريطة المستقبل البريطاني لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي بدأت أولى خطواته يوم 29 مارس الماضي، وسيكتمل بعد عامين لتصبح بريطانيا مطالبة بفرض وجودها في قارة أوروبا من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية والصناعية والسياسية والعسكرية مع الدول الكبرى بقارة أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.

وأضاف، إن هذا التوجه يأتي لتعويض الفراغ الذي سوف يحدثه الخروج من الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تكيفت على وضع سابق عاشته بريطانيا طوال أربعة عقود مضت داخل الاتحاد الأوروبي، وأهم الجوانب التي يجب على بريطانيا دعمها هو الجانب العسكري، وأول سبل الدعم هي زيادة المخصصات المالية للقطاع العسكري في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دفاع مشترك مع الدول الاوروبية الكبرى، وخاصة فروع الأمن الإلكتروني والجوي والبحري، وقطاعات التصنيع العسكري.

وأكد فراي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على رغبة أغلبية المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في استفتاء يونيو/ حزيران الماضي، لا يعني قطع العلاقات مع دول الجوار في أوروبا، وإنما تعمل الحكومة البريطانية حاليا على إعادة رسم خريطة التعاون مع دول أوروبا وفق رؤية جديدة تتناسب مع تطلعات المواطنين البريطانيين نحو المستقبل، ويدرس مجلس العموم البريطاني حاليا عشرات الاتفاقيات التى يستلزم إبرامها مع دول أوروبا لسد الفجوة التي سوف يحدثها انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، أهمها المجال العسكري والاقتصادي، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة البريطانية في تنفيذ المقترح بالحلف الدفاعي الجديد بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل عقب الانتهاء من مرحلة التشاور بين حكومات دول الحلف الثلاثة.