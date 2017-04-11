بالفيديو.. الأسد وهتلر يضعان المتحدث باسم البيت الأبيض في موقف محرج

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

وقع المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر نفسه في ورطة الثلاثاء عندما بدا أنه نسي المحرقة للحظات بقوله إن أدولف هتلر لم يستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه.

ولدى حديثه عن هجوم خان شيخون الكيميائي في سوريا الذي تتهم واشنطن نظام الرئيس بشار الأسد بارتكابه، قال سبايسر “لديكم شخص مقزز مثل هتلر لم ينزل حتى إلى مستوى استخدام السلاح الكيميائي”.

وأثار تعليقه نظرات الاستغراب بين الصحافيين الذين طلبوا منه توضيح موقفه، فقال “أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بغاز السارين — لم يستخدم الغاز ضد شعبه مثلما يفعل الأسد”.

وعندما صرخ الصحافيون “ماذا عن المحرقة؟”، قال “أعتقد أنه هناك بوضوح … أفهم النقطة، شكرا، شكراً أنا ممتن لكم”.

ثم قال “أحضرهم هتلر إلى مراكز المحرقة، أفهم هذا. ولكن ما أقوله هو الطريقة التي يستخدمهم الأسد، حيث يذهب إلى المدن، ويسقطها، على الأبرياء — في وسط المدن… شكرا للتوضيح”.

وفي تصريح خطي قال سبايسر انه لم يسع “بأي شكل إلى التقليل من بشاعة المحرقة”.

وأضاف “حاولت التمييز بين تكتيك استخدام الطائرات لاسقاط أسلحة كيميائية على المراكز المأهولة. أي هجوم على أبرياء ملام وغير مبرر”.