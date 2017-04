ترامب يوجه رسالة لكوريا الشمالية عبر تويتر والبيت الأبيض يوضح

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب وجه “تحذيرا واضحا” لكوريا الشمالية بأنه لن يتسامح مع تصرفات محددة لكنه لن يكشف مسبقا عن الإجراءات الأمريكية.

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن تغريدة لترامب على تويتر في وقت سابق الثلاثاء تقول “كوريا الشمالية تبحث عن المتاعب. إذا قررت الصين المساعدة فسيكون ذلك أمرا عظيما. وإلا فسوف نحل المشكلة بدونهم! الولايات المتحدة الأمريكية.”

وقال سبايسر في بيان صحفي “الرئيس ليس ذلك الرجل الذي يخرج ويكشف عن رده … لقد أوضح فيما يخص كوريا الشمالية … أن تصرفاتهم فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ لا يمكن التسامح معها. آخر شيء نرغب في رؤيته هو أن تهدد كوريا الشمالية المسلحة نوويا ساحل الولايات المتحدة أو … أي بلد آخر.”

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

