مسؤول في البيت الأبيض: لا دليل يثبت أن هجوم الغاز في سوريا مختلق

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال مسؤولون كبار بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحاول إبعاد اللوم عن الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الكيماوي بسوريا.

وتحمل واشنطن حكومة دمشق، مسؤولية الهجوم الذي أودى بحياة 87 شخصا بينهم الكثير من الأطفال.

وقال المسؤولون في إفادة للصحفيين لكنهم طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن حكومة الأسد نفذت هجوم الرابع من أبريل /نيسان في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بهدف الضغط على المعارضة التي تحقق تقدما في المنطقة.

ودافعت روسيا عن الحكومة السورية ضد المزاعم الأمريكية، وقالت إنه لا يوجد دليل يثبت الزعم وحملت المعارضة السورية مسؤولية الهجوم.

وقال المسؤولون، إن روسيا كثيرا ما تخرج بروايات متناقضة ومتعددة من أجل إرباك وتشكيك المجتمع الدولي.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: “المزاعم الروسية تتماشى مع نمط إبعاد اللوم عن النظام السوري ومحاولة تقويض مصداقية معارضيه”.

وأطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخ كروز على قاعدة الشعيرات الجوية السورية الخميس الماضي، ردا على الهجوم الكيماوي.

ونقل تقرير وزع على الصحفيين عن المخابرات الأمريكية قولها، إن المواد الكيميائية نقلتها طائرات سورية من طراز سوخوي-22 أقلعت من قاعدة الشعيرات.

وذكر التقرير، أن الطائرات كانت في محيط منطقة خان شيخون قبل نحو 20 دقيقة من بدء الهجوم وغادرت المنطقة بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف التقرير: “علاوة على ذلك تشير معلوماتنا إلى وجود أفراد ارتبطوا تاريخيا ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري في قاعدة الشعيرات الجوية في أواخر مارس للإعداد لهجوم قادم في شمال سوريا، وكانوا متواجدين في القاعدة يوم الهجوم”.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض، إن الأسد استخدم الهجوم في إطار “حسابات” لعمليات تهدف لإبطاء تقدم المعارضة عن طريق مهاجمة مدنيين.

ولم يعلق المسؤولون على سؤال بشأن احتمال وقوع خلاف بين روسيا وسوريا بشأن الهجوم.

وقال المسؤولون، إن وكالات المخابرات الأمريكية لم تصل إلى رأي قاطع بشأن علم روسيا بالهجوم سلفا.