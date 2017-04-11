ماذا يريد الجنرال الإيراني قاسم سليماني من زيارة كردستان العراق؟

المصدر: بغداد – إرم نيوز

دعا قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة قام بها إلى العراق القادة الأكراد إلى التحاور مع بغداد إثر رفع علم إقليم كردستان في كركوك المتنازع عليها.

وقرر ممثلو الأكراد في مجلس محافظة كركوك رفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقي رغم معارضة العرب والتركمان، في خطوة أثارت غضب بغداد واعتبرتها “غير دستورية”.

وقال قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني رافضًا كشف اسمه: “زار قاسم سليماني بداية الأسبوع الحالي إقليم كردستان والتقى مسعود بارزاني في أربيل ثم قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بينهم كوسرت رسول” النائب الأول لجلال طالباني.

كما التقى سليماني عقيلة طالباني هيرو إبراهيم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وفقًا للمصدر، وقام سليماني بزيارة تفقدية للرئيس الأسبق طالباني للاطمئنان على صحته، بحسب المصدر.

وأوضح مسؤول كردي محلي رفض الكشف عن اسمه أن “محور زيارة سليماني هو استكشاف آراء قيادات الإقليم حول إجراء الاستفتاء ورفع العلم الكردستاني في الدوائر الرسمية في كركوك”.

وذكر مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الوطني أن “سليماني وصل الأحد الماضي وتباحث مع قيادات الاتحاد الوطني حول مشاكل بين قادة الحزب”.

ويقوم سليماني بزيارات متكررة إلى مواقع القتال وأخرى إلى إقليم كردستان وسط سرية تامة، وذكر مصدر بارز في الاتحاد الوطني أن “إيران تؤيد عدم اتخاذ خطوات من شأنها إثارة توتر بين الإقليم والحكومة الفيدرالية”.

وأضاف أن “سليماني والوفد المرافق شجعا القيادات الكردية على التحاور مع حكومة بغداد”.

وتشهد العلاقات بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، توترًا إثر خلافات حول نقاط عدة بينها مناطق متنازع عليها وصادرات النفط التي تعد المصدر الرئيسي لميزانية البلاد.