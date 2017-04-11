حريق خارج مطار فنوكوفو في موسكو قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي

غطت سحب دخانية كثيفة سماء مطار فنوكوفو في موسكو، وسط أنباء عن اندلاع حريق بجانب المطار الذي يفترض أنه سيستقبل وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
حريق خارج مطار فنوكوفو في موسكو قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكيhttps://t.co/O2c47I7EdR#إرم_عاجل #روسيا #موسكو #Внуково #Vnukovo pic.twitter.com/9UZUvmKTgz
— إرم نيوز (@EremNews) April 11, 2017
ويقع المطار على بعد 28 كيلوميترا (17 ميلا) جنوب غرب مركز موسكو، وهو واحد من المطارات الثلاثة الرئيسة التي تخدم العاصمة الروسية. بالإضافة إلى مطار دوموديدوفو الدولي ومطار شيريميتييفو الدولي.
وأكدت هيئة الطيران الروسية أن الحريق ليس مرتبطا بالمطار، بينما قال مصور من رويترز إنه رأى الدخان يتصاعد من مدرج المطار.