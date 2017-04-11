حريق خارج مطار فنوكوفو في موسكو قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي

غطت سحب دخانية كثيفة سماء مطار فنوكوفو في موسكو، وسط أنباء عن اندلاع حريق بجانب المطار الذي يفترض أنه سيستقبل وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويقع المطار على بعد 28 كيلوميترا (17 ميلا) جنوب غرب مركز موسكو، وهو واحد من المطارات الثلاثة الرئيسة التي تخدم العاصمة الروسية. بالإضافة إلى مطار دوموديدوفو الدولي ومطار شيريميتييفو الدولي.

وأكدت هيئة الطيران الروسية أن الحريق ليس مرتبطا بالمطار، بينما قال مصور من رويترز إنه رأى الدخان يتصاعد من مدرج المطار.