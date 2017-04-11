روسيا تبدأ محادثات مع شركات النفط بشأن تمديد اتفاق أوبك

المصدر: موسكو - إرم نيوز

نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الثلاثاء، إن “روسيا ستبدأ قريبًا مشاورات مع منتجي النفط لديها، بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع أوبك”.

وأعلن الوزير الروسي أن بلاده ستعمل على تخفيض إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل بحلول منتصف نيسان/ أبريل الجاري.‎

وأوضح نوفاك أن القرار النهائي سيتوقف على تطورات الوضع بسوق النفط في نيسان/أبريل الجاري وتوقعات شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

وانخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في 5 أسابيع، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ليطغى على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.36% عن سعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.3% إلى 52.93 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.