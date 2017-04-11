انفجار ضخم يستهدف مدينة “ديار بكر” في تركيا وسقوط مصابين (فيديو وصور)

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال شاهد من “رويترز” إن انفجارًا هز مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، فتصاعد عمود من الدخان فوق المباني المحيطة بالمكان.

وأفادت مصادر أمنية بسقوط عدد من المصابين، وهرعت عربات الإسعاف إلى الموقع.

ولم يتضح سبب الانفجار الذي وقع قبل أيام من استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها أن تعزز من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووقع الانفجار في حي باجلار السكني حيث سقط عشرات المصابين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في هجوم نفذه مسلحون يشتبه أنهم من حزب العمال الكردستاني.

وديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة منذ أكثر من 30 عاما سعيا لمنح الأكراد حكمًا ذاتيًا.