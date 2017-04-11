بالصور.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، فتح الباب لتسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آيار/ مايو المقبل.

وفي مقر لجنة الانتخابات التابعة للوزارة في العاصمة طهران، سجلت أول امراة إيرانية تدعى شعلة حاج مير فتاح تبريزي اسمها لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لتكون أول امراة مرشحة لهذا المنصب.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمان فضلي: “لقد سجل 36 مرشحًا أسماءهم لخوض الانتخابات خلال الساعتين الماضيتين”، مشيرًا إلى أن “أول مرشح من الرجال يعمل حارس مصنع للبلاط بمدينة يزد يدعى أبو القاسم خاكي”.

ورغم أنه لم يكن بوسع النساء في إيران أن يشغلن منصب الرئيس وفقا للدستور الإيراني، إلا أنها ستختبر حظها في هذا المجال، وفق وزير الداخلية.

وقال خاكي للصحافيين بعد تسجيل اسمه، إنه “سيعمل على زيادة المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة لأصحاب الدخل المحدود”، منوهًا إلى أن “من أهم برامجه هو بناء مجمعات سكنية تقدم للمواطنين بشكل مجاني”.

وتستمر عملية تسجيل الأسماء لخمسة أيام بدءًا من اليوم وذلك حصرًا في وزارة الداخلية الإيرانية بالعاصمة طهران.

ويعتبر عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي، مصطفى ميرسليم، أحد أبرز المرشحين الذين سجلوا أسماءهم خلال الساعات الماضية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال ميرسليم وهو من المتشددين: “جئت لمنافسة حسن روحاني وليس لدي نية لسحب ترشحي لدعم أي مرشح آخر، مهمتي إزاحة روحاني عن منصب رئاسة الجمهورية”.