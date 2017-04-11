كوريا الشمالية تتوعد بالرد على تحرك البحرية الأمريكية “المتهور”

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

نددت كوريا الشمالية الثلاثاء بإرسال الولايات المتحدة مجموعة بحرية ضاربة إلى مياه شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الرد على هذه الخطوة “المتهورة” وأنها مستعدة لخوض “حرب” إذا ما أرادت واشنطن ذلك، في تصعيد جديد للوضع المتوتر في المنطقة.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إن إرسال واشنطن مجموعة بحرية ضاربة تتألف من حاملة الطائرات كارل فنسون ومدمّرتين وطراد قاذف للصواريخ إلى مياه شبه الجزيرة “يثبت أن التحركات الأمريكية المتهورة لغزو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وصلت إلى مرحلة خطيرة”.

وأضاف أن “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة للرد، أيا يكن نوع الحرب الذي تريده الولايات المتحدة”.

وتابع “سنتخذ أقسى إجراءات الهجوم المضاد في وجه المستفزين من الدفاع عن أنفسنا بقوة السلاح”.

ويتخوف عدد كبير من المراقبين من أن كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة قد تجريها السبت بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لمولد مؤسس النظام، وهي مناسبة عادة ما يحتفل بها النظام الشيوعي باستعراض قوته العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الجميع الأسبوع الماضي بسرعة رده العسكري على هجوم كيميائي اتهمت إدارته دمشق بشنه على بلدة سورية في ضربة اعتبرت على نطاق واسع أنها تحذير لبيونغ يانغ.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى الأحد أن ترامب طلب من مستشاريه “مجموعة كاملة من الخيارات” لكبح جماح طموحات كوريا الشمالية النووية.

تحذير كوري جنوبي

وفي السياق، حذر القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هوانج كيو آن، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية من الإقدام على “استفزازات أكبر” مع تنامي التوتر في شبه الجزيرة الكورية، جراء مخاوف من إجراء بيونجيانج اختبارا لعتادها العسكري في الأيام المقبلة.

وأمر هوانج الجيش بتعزيز مراقبة أنشطة الشمال والبقاء على اتصال وثيق بالولايات المتحدة حليف بلاده.

وقال هوانج الذي يعمل قائمًا بأعمال الرئيس منذ عزل الرئيسة السابقة باك جيون هاي، بسبب فضيحة فساد “من الممكن أن يقدم الشمال على استفزاز أكبر مثل اختبار نووي مع حلول مناسبات مختلفة ومنها (انعقاد) مجلس الشعب الأعلى (البرلمان الكوري الشمالي).”