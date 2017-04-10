إيران تطالب السعودية بوقف تدخلاتها في سوريا واليمن

المصدر: طهران - إرم نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إنه يأمل من السعودية وقف تدخلها في سوريا واليمن، متناسيًا تدخلات طهران في شؤون البلدين.

وزعم روحاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن “إيران تسعى لعلاقات جيدة مع دول الجوار”، مضيفًا “لدينا علاقات خارجية أفضل بالنسبة للماضي، ظروفنا مع جيراننا جيدة إلا مع دولة أو دولتين، إحداهما السعودية”.

وقال روحاني إنه يأمل أن يشكل اتفاق الحج بين طهران والرياض الذي تم إبرامه في مارس الماضي، وسيلة ممهدة لتحسن العلاقات بين البلدين.

وحول ترشحه للانتخابات الرئاسية للظفر بولاية ثانية، قال روحاني “اصبروا، موضوع ترشحي للانتخابات الرئاسية سوف يحدد خلال الأيام الثلاثة المقبلة”.

وأضاف الرئيس الإيراني “سوف تبدأ عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم غد الثلاثاء ولمدة خسمة أيام وبالتالي سنحدد ترشحنا خلال هذه الأيام”.