وزير الخارجية الإيطالي: نرفض مقترح واشنطن تقسيم ليبيا إلى 3 مناطق

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

حث وزير خارجية إيطاليا أنجلينو ألفانو، المجتمع الدولي على الحفاظ على وحدة ليبيا، فيما يبدو أنه أول رد فعل أوروبي على عرض سيباستيان غوركا، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقسيم ليبيا إلى ثلاثة مناطق.

وأكد ألفانو، في تصريحات للإذاعة الإيطالية الرسمية، أن “هذا يجب أن يتم في إطار عملية تسوية يتفق عليها الليبيون وتكون مظلتها اتفاق المصالحة الموقع برعاية أممية”. معتبرا أن “أي تقسيم لليبيا يشكل خطرا كبيرا على إيطاليا”.

وتابع، “سيلحق ذلك ضررًا جسيمًا بمصالحنا ويزيد من حدة التوتر في البلد المتوسطي الذي يشكل أهم نقطة عبور للمهاجرين بحرا إلى إيطاليا”.

وأكد الوزير الإيطالي، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، واعتبره جزءا من المعادلة السياسية “لكن يجب أن تكون مشاركته تحت قيادة مدنية”.

وتترأس روما اجتماع وزراء خارجية الدول السبع، الذي سينطلق غدا في مدينة توسكانا الساحلية وموضوع إدارة الأزمة في ليبيا على جدول أعماله.

وكانت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، نقلت عن غوركا، قوله إنه “وضع خطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق حسب التقسيمات العثمانية”.