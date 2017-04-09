مجلس الأمن يدين بـ”أشد العبارات” تفجيري طنطا والإسكندرية

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -بأشد العبارات- هجومين استهدفا كنيستين مصريتين بمدينتي طنطا والإسكندرية، اليوم الأحد، وقُتل فيهما ما لا يقل عن 44 شخصًا وأُصيب أكثر من 100 جريح.

ووصف المجلس في بيان التفجيرين بأنهما “هجومان إرهابيان شائنان”.

وعبّر أعضاء المجلس عن عميق التعاطف والمواساة لأقارب الضحايا وللحكومة المصرية و تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن “الإرهاب” في كافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسّلم والأمن الدوليين.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة مثل هذه “الأعمال الإرهابية” للعدالة وحثوا جميع الدول على التعاون بإيجابية مع الحكومة المصرية وجميع السلطات المعنية في هذا الإطار، وذلك وفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.