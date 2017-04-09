إسبانيا‎ تعتقل مبرمجًا روسيًّا يشتبه بضلوعه في اختراق الانتخابات الأمريكية

المصدر: مدريد – إرم نيوز

اعتقلت سلطات الأمن الإسبانية، اليوم الأحد مبرمج حاسوب روسيًّا، يشتبه بضلوعه في هجمات تسلل إلكتروني لها صلة بتدخل مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، العام الماضي، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية في مدريد، اليوم الأحد، إن “مبرمج حاسوب روسيًا يدعى بيوتر ليفاشوف، ألقي القبض عليه في مدينة برشلونة الإسبانية”، مشيرًا إلى أن السلطات الإسبانية أبلغت السفارة بالقبض على ليفاشوف الجمعة الماضية.

ورفض المتحدث إعطاء تفاصيل بشأن أسباب إلقاء القبض على ليفاشوف، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة ووزارة الداخلية الإسبانيتين.

لكن الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم، نقل عن الشرطة الإسبانية، قولها إن “ليفاشوف اعتقل بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها الولايات المتحدة”.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، روسيا، باختراق مواقع إلكترونية تابعة للحزب الديمقراطي لمساعدة حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ويبحث الكونغرس الأمريكي أيضًا وجود صلات بين روسيا وترامب خلال الحملة الانتخابية.

ونفى المسؤولون الروس، وبينهم الرئيس فلاديمير بوتين، مرارًا محاولة روسيا التأثير على الانتخابات.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مبرمج كمبيوتر روسي آخر قيل إن اسمه ليسوف، وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة اعتقال دولية.