وزير الداخلية الإسرائيلية يدعو لاستحداث وزارة جديدة خاصة بالشأن الفلسطيني

المصدر: يحيى مطالقه- إرم نيوز

دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، وزعيم حزب “شاس” الديني أرييه درعي، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إلى استحداث وزارة جديدة في الحكومة تُعنى بالملف الفلسطيني دون غيره.

وجاءت تصريحات درعي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علمًا بأنه وصف الصراع مع الفلسطينيين“بالمفتوح؛ هم في داخلنا ونحن في داخلهم، وهذه مشكلة ليست بسيطة”.

وبين الوزير الإسرائيلي في المقابلة مهام الوزارة المقصودة قائلاً:”ينبغي أن تعالج هذه الوزارة قبل كل شيء العلاقات الاقتصادية مع الفلسطينيين من أجل إدارة الصراع، وهذا لا يتم التعامل معه بما يكفي حاليًا. علينا ألا ننسى أن هناك إدارة أمريكية مؤيدة لنا في البيت الأبيض”.

وفي تطرقه للصراع داخل الائتلاف الحكومي الذي هو أحد أقطابه، قال درعي: “تعلمت العمل مع بينت وهو يفهم أنه رغم كل المآخذ السياسية فإن هذه هي أفضل حكومة بالنسبة للجمهور الذي يمثله هو كذلك، ودليل ذلك أن قرار بناء مستوطنة جديدة لأهالي عامونا قد صودق عليه في حكومة الائتلاف”.

وعبّر درعي عن أسفه لرفض رئيس حزب “المعسكر الصهيوني”، اسحاق هرتسوغ، الانضمام للحكومة قائلاً:”إنه يقدره جدًا وأن حزب العمل أساسي وجيد”، مضيفًا “حقيبة الخارجية جاهزة، فليأتوا”.

وحول حظوظ نفتالي بينت رئيس حزب “البيت اليهودي”، للفوز بالانتخابات النيابية وتشكيل حكومة خلفا لنتنياهو، قال درعي:”نفتالي بينت نفسه يدرك ويعرف جيدًا بأنه لن يصبح رئيسًا للحكومة إذا جرت الانتخابات”.

يذكر أنه توجد الآن ضمن حكومة نتنياهو الحالية، وزارة خاصة تُعنى بشؤون القدس يترأسها زئيف إلكين من حزب الليكود الحاكم.