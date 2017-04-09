مقتل جندي أمريكي خلال عمليات ضد داعش في أفغانستان

المصدر: كابول- إرم نيوز

قُتل جندي أمريكي السبت خلال عمليات ضد تنظيم داعش في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن متحدث باسم عملية الحلف الأطلسي “الدعم الثابت” (ريزوليوت سابورت).

وكتب الكابتن بيل سالفن على تويتر “قُتل جندي أمريكي في المعركة خلال عمليات ضد تنظيم داعش – فرع خراسان (اسم الفرع المحلي للتنظيم) في أفغانستان”.

وأشار إلى أن “الجندي أصيب بجروح قاتلة مساء السبت خلال عملية في إقليم ننغرهار” شرق أفغانستان، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وينشط مقتلو تنظيم داعش في ولاية ننغرهار الحدودية مع باكستان. وأقام التنظيم المتطرف قواعد فيها منذ بداية 2015. ومنذ آب/أغسطس الماضي شنت القوات الأمريكية ضربات جوية عدة ضد معاقل مسلحي داعش هناك.