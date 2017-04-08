كيف برر ترامب اتخاذه قرار ضرب قاعدة الشعيرات السورية دون استشارة الكونغرس؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

بعد انتقادات العديد من المشرّعين الأمريكيين له بسبب عدم استشارته الكونغرس قبل شن ضربة في سوريا، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإطلاعهم على الوضع وتحذيرهم من أن اتخاذ إجراءات إضافية هو أمر ممكن.

وكتب الرئيس الأمريكي إلى رئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ “لقد عملت من أجل المصالح الحيوية للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بموجب سلطتي الدستورية، من أجل إجراء عمليات دولية بصفتي قائدا عاما”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر وبالطريقة المناسبة، من أجل مواصلة الدفاع عن المصالح الوطنية الهامة”.

وفي هذه الرسالة، أوضح الرئيس الأمريكي أنه أمر بشن ضربة مساء الخميس عند نحو الساعة 20,40 بتوقيت واشنطن (00,40 ت غ الجمعة) ضد قاعدة الشعيرات الجوية.

وتابع ترامب أن “الاستخبارات الأمريكية أشارت الى أن القوات العسكرية السورية العاملة في تلك القاعدة مسؤولة عن الهجوم الكيميائي ضد مدنيين سوريين بمحافظة إدلب في الرابع من نيسان/أبريل”.

وأردف “لقد أمرتُ بهذا العمل بهدف خفض قدرة الجيش السوري على تنفيذ هجمات أخرى بأسلحة كيميائية، وردع النظام السوري عن استخدام أسلحة كيميائية أو تطويرها”، مشددا على أنه تصرّف من أجل “تحسين الاستقرار في المنطقة” ومنع الوضع الإنساني من التدهور أكثر.

ومجلسا النواب والشيوخ في أيدي حلفاء ترامب الجمهوريين، غير أنّ بعض المشرعين عبّروا عن أسفهم لعدم وجود تواصل من جانب البيت الأبيض قبل شن تلك الضربة.

وكان عدد من أعضاء البرلمان شددوا على ضرورة أن يطلب ترامب الإذن من الكونغرس، أو الأخذ برأيه على الأقل قبل شنّ الضربة في سوريا.

ورغم ذلك أعلنت غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين دعمها لترامب في هذه الضربة.

وتابع الملياردير الجمهوري “أنا أقدّم هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونغرس مطّلعاً بالكامل”.