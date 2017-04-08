شرطة أوسلو تعثر على “عبوة تشبه قنبلة” وتعتقل مشتبها به

المصدر: أوسلو - إرم نيوز

أعلنت الشرطة النرويجية على حسابها الرسمي بتويتر أنها عثرت على “عبوة تشبه قنبلة” في وسط أوسلو وأنها احتجزت مشتبها به.

وقالت الشرطة في وقت لاحق “يبدو أن هذه العبوة ذات قدرة على إحداث دمار محدود ،نحن الآن في انتظار مزيد من التحقيقات الضرورية.”

وقال شاهد عيان في موقع العثور على العبوة :”إن منطقة واسعة جرى إغلاقها”.

وفي السويد المجاورة قاد مهاجم شاحنة وسط حشد من الناس أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي واضح.

وكشفت صحيفة “تايمز” البريطانية الشهر الماضي عن تزايد القلق في أوروبا إزاء الأحداث الإرهابية المتلاحقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المصالح الأمنية الأوروبية أدرجت آلاف الأشخاص بمثابة متطرفين يشكلون تهديدات محتملة 3 آلاف منهم في بريطانيا و16 ألفا في فرنسا.