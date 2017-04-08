شهادة ملياردير يهودي تعزز شبهات الفساد ضد نتنياهو ‎

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

عززت شهادة الملياردير اليهودي “بويو زابلوفيتش” بشهادته أمام الشرطة الإسرائيلية بخصوص تقديمه هدايا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين كان يشغل وزارة المالية، شبهات الفساد ضد الأخير.

وذكر موقع صحيفة “معاريف” ووسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن “الملياردير اليهودي الإنجليزي ليس متهمًا، بل هو شاهد في القضية فقط”.

ويمتلك زابلودوفيتش نسبة أسهم في شركة الطيران الإسرائيلية “العال”، ومجموعة فنادق “دانيئيل” في هرتسليا شمالي إسرائيل.

ولم يذكر الموقع تاريخ ومكان استجواب “زابلوفيتش”.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت الشرطة الإسرائيلية 4 جلسات تحقيق مع نتنياهو حول شبهات الفساد، دون أن تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستوصي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده أم لا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة أنها على وشك الإنتهاء من جلسات الاستماع مع نتنياهو، إلا أنها عادت وصرحت أن هناك العديد من المواد التي يجري دراستها، وبناءً على ذلك ستتأخر التحقيقات كي يتم دراسة جميع القرائن، وقدرت الشرطة أنه لن يتم تقديم عريضة اتهام قبل صيف 2018.