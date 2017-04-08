القضاء الأمريكي يسقط تهمتين عن العقل المدبر لهجمات 11سبتمبر

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أسقط القاضي العسكري في محكمة معتقل غوانتانامو الأمريكي، تهمتين من لائحة التهم الموجهة لخمسة معتقلين، بينهم الكويتي من أصل باكستاني خالد شيخ محمد، المتهم بتخطيط هجمات الـ11 سبتمبر/ أيلول 2001، بسبب التقادم.

وقام القاضي الكولونيل جيمس بول، بإسقاط تهمتي “مهاجمة ممتلكات مدنيين” و”تخريب ممتلكات” عن خالد شيخ محمد مع أربعة من رفاقه القابعين في السجن سيىء الصيت، بعد تجاوز احتجاز المتهمين المدة القانونية للقضايا التي تسقط بالتقادم، وهي خمس سنوات، في حين لا يزال الخمسة يواجهون تهماً أكثر خطورة، أهمها التسبب بمقتل قرابة 3 آلاف شخص.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اتهمت خالد شيخ محمد بالمسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، قبل أن يتم اعتقاله مع آخرين وتقديمهم للمحاكمة عام 2008، في قضية تعد واحدة من أطول المحاكمات في التاريخ الأمريكي.

وألقي القبض على شيخ محمد في باكستان عام 2003 وسلم إلى الولايات المتحدة، حيث خضع لعمليات تحقيق واسعة وتعذيب، باعتباره قياديًا في تنظيم “القاعدة” والعقل المدبر للهجمات، قبل أن ينقل إلى سجن غوانتانامو عام 2006.

ووعد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، خلال حملته الانتخابية عام 2009 بأن يغلق المعتقل سيىء الصيت إلى الأبد، غير أنه لم يفلح في ذلك، لكنه تمكن من خفض عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير بعد تسليم الكثير من المعتقلين السابقين لدولهم.

وكان عدد المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 242 معتقلًا يوم تسلم أوباما مهامه في كانون الثاني/ يناير 2009، وانخفض هذا العدد إلى 44 معتقلًا في نهاية عهده.

يشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة؛ استهدفت برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، بواسطة أربع طائرات نقل مدني، مما أدى لمقتل ألفين و973 شخصًا، وسقوط آلاف الجرحى.