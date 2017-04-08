هكذا عوقب الشاب الذي اعترض موكب الملك محمد السادس أثناء استقبال عاهل الأردن

المصدر: عبد اللطيف الصلحي – إرم نيوز

أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، الشاب العشريني الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال مراسم استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات .

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أدانت المحكمة الشاب العشريني بتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الغير للخطر، بسبب تصرف متهور يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.

وكان الشاب قد اخترق الموكب الملكي، منتصف الشهر الماضي، محاولاً تسليم رسالة للعاهل المغربي، حيث التقطته عدسات الكاميرات في البث المباشر، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر، أن السلطات الأمنية في المغرب، فتحت حينها تحقيقًا موسعًا مع مجموعة من المسؤولين الأمنيين، في الرباط، حول ارتكابهم أخطاء مهنيًة تتعلق بتسلل الشاب إلى مكان مرور الموكب الملكي، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول وجود ثغرات أمنية.

وليست هذه أول مرة يعترض فيها شاب مغربي الموكب الملكي، فقد سبق وأن اعترض أشخاص في عدد من المدن العام الماضي، موكب الملك محمد السادس من أجل طلب الاستفادة من امتيازات، ما خلق جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أصدرت في وقت سابق بلاغًا قالت فيه “إن اعتراض مسار الموكب الملكي من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات، تشكل جريمًة يعاقب عليها القانون”، لافتًة إلى أن مثل هذه التصرفات “تعرض حياة مرتكبيها وحياة الغير للخطر”.

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