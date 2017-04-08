ديبلوماسية إيفانكا.. حفيدة ترامب تغني للرئيس الصيني بلغته

ديبلوماسية إيفانكا.. حفيدة ترامب تغني للرئيس الصيني بلغته
المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قدمت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنتها أريبيلا لتأدية أغنيًة باللغة الصينية أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، على هامش أول قمة بين الصين والولايات المتحدة بعد عهد باراك أوباما.

وقامت أرابيلا ذات الخمس سنوات بتأدية أغنية باللغة الصينية أمام جدها والرئيس الصيني.

ونشرت إيفانكا المقطع على حسابها بموقع تويتر معربة عن فخرها بالصغيرة أريبيلا.

وهذه ليست الأغنية الصينية الأولى لـ أريبيلا التي بات يطلق عليها سلاح ترامب السري في مواجهة بكين.

ففي بداية السنة الصينية الجديدة انتشر بين الصينيين مقطع فيديو لـ أريبيلا تهنئ فيه الصينيين بالمناسبة.

 بدأت أريبيلا بتعلم اللغة الصينية منذ أن كان عمرها 18 شهرا.

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