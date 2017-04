ديبلوماسية إيفانكا.. حفيدة ترامب تغني للرئيس الصيني بلغته

قدمت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنتها أريبيلا لتأدية أغنيًة باللغة الصينية أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، على هامش أول قمة بين الصين والولايات المتحدة بعد عهد باراك أوباما.

وقامت أرابيلا ذات الخمس سنوات بتأدية أغنية باللغة الصينية أمام جدها والرئيس الصيني.

ونشرت إيفانكا المقطع على حسابها بموقع تويتر معربة عن فخرها بالصغيرة أريبيلا.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017