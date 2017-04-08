واشنطن وبكين تتفقان على أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، كما اتفقتا على زيادة التعاون، دون التوصل إلى ترتيبات محددة في هذا الشأن.

وأكد تيلرسون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دعوة نظيره الصيني شى جين بينج لزيارة الصين هذا العام، ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وكان ترامب قد تحدث عن “تقدم هائل” في العلاقات الأمريكية الصينية يوم الجمعة بعد أن عقد محادثات لمدة يومين مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، خيمت عليها ضربة صاروخية أمريكية على هدف عسكري سوري.

وقال ترامب “لقد حققنا تقدما هائلا في علاقتنا مع الصين”، دون تقديم تفاصيل حول القضايا التي تم تناولها.

من جانبه، وصف شي محادثاته مع ترامب بأنها “اتصالات متعمقة ومطولة”، وأوضح أن الزعيمين “توصلا إلى العديد من التفاهمات المشتركة” ومن أهمها “تعميق صداقتنا” وبناء الثقة في الحفاظ على علاقة العمل الصينية الأمريكية.