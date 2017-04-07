مصدر عسكري سوري” أبلغنا مسبقًا بالضربة الأمريكية.. وهذا حجم الخسائر

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الجمعة، أن القوات السورية أبلغت مسبقًا بالتهديدات الأمريكية قبل ساعات من الهجوم الصاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية.

وقال المصدر: “علمنا بوجود تهديدات أمريكية وقصف مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية، واتخذنا إجراءات احترازية في أكثر من نقطة عسكرية، منها مطار الشعيرات، حيث أخلينا عددًا من الطائرات باتجاه مواقع أخرى”، إلا أنه لم يحدد المواقع التي نقلت إليها الطائرات أو الجهة التي حذرتهم من الغارة.

وأضاف المصدر: “نحن في حرب والحالة الاعتيادية لدينا هي الاستنفار، لكننا في الساعات الماضية رفعنا من جاهزية الاستعداد لدى جنودنا ومراصدنا، توقعنا حدوث الأمر قبل ساعات”، وأكد أن “9 طائرات خرجت عن الخدمة، بعضها دمر بالكامل”.

وأطلقت القوات الأمريكية 59 صاروخًا من طراز كروز على قاعدة الشعيرات الجوية في وسط سوريا.

وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بعمل عسكري مباشر ضد قوات الرئيس بشار الأسد.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الجيش الروسي في سوريا أبلغ بالضربة مسبقًا، وأكد الكرملين ذلك، لكنه رفض كشف ما إذا كان تعين إجلاء جنود روس من القاعدة.