روسيا تعزز قوات الدفاع الجوي السوري بعد الضربة الأمريكية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الجمعة، إنه سيتم تعزيز قوات الدفاع الجوي السورية بعد هجمات صاروخية أمريكية استهدفت قاعدة جوية في حمص غرب سوريا.

وقللت الوزارة من فاعلية الضربات الأمريكية التي وصفتها بأنها “منخفضة للغاية” وقالت إن 23 صاروخًا أصابت أهدافها لكن من غير الواضح أين سقطت الصواريخ الأخرى وعددها 36.

وقالت الوزارة إن الضربات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 4 عسكريين سوريين وجرح 6 آخرين، وفقدان اثنين من العسكريين، بينما دمرت 6 طائرات حربية سورية.

وأضافت الوزارة أن متشددين بدأوا مهاجمة مواقع للجيش السوري بعد الضربات الأمريكية مباشرة.