تركيا تدعو لـ “الإطاحة الفورية” ببشار الأسد

المصدر: وكالات

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على الفور، وقال إنه ينبغي تشكيل حكومة انتقالية وعبّر عن دعمه لهجوم صاروخي أمريكي على قاعدة جوية سورية.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين في بلدة ألانيا في تصريحات بُثّت على الهواء مباشرة: “من الضرورة الإطاحة بالنظام في أسرع وقت ممكن من قيادة سوريا.”

وتابع قوله: “إذا لم يكن يريد الرحيل، وإذا لم تكن هناك حكومة انتقالية، وإذا واصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية للإطاحة به.”

وذكر أن إقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا أصبحت أهم من أي وقت مضى، وقال إن التحالف أُخطر بالهجوم الصاروخي الأمريكي .

وأضاف أنه تحدث عبر الهاتف مع نظيريه الفرنسي والألماني لكنه لم يقل متى كان ذلك.

وقال أيضًا إن اتصالات جرت مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون.