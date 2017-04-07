موسكو تعلق اتفاق التنسيق مع واشنطن في الأجواء السورية

المصدر: وكالات

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تعليقها العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن حول ضمان أمن حركة طائرات الدولتين في الأجواء السورية، وذلك ردًا على الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا صباح اليوم.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن “الجانب الروسي يعلق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، حول ضمان أمن حركة الطيران وتجنب الحوادث خلال العمليات العسكرية في الأجواء السورية”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، وقعت واشنطن مذكرة تفاهم مع موسكو، يتم بموجبها تنظيم حركة طائرات الفريقين في الأجواء السورية.

ونفذت واشنطن صباح اليوم، هجوماَ بصواريخ عابرة من طراز توماهوك، استهدف قاعدة الشعيرات التابعة لنظام الأسد بريف حمص، وذلك ردًا على قصف الأخير “خان شيخون” في إدلب بالأسلحة الكيميائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس، إن “قوات الدفاع نفّذت هجوماَ باستخدام صواريخ توماهوك للهجمات البرية، انطلقت من المدمرتين يو اس اس بورتر ويو اس اس روس، شرق البحر المتوسط”.

وأوضح المتحدث، أن “59 صاروخاً استهدفت طائرات وملاجئ الطائرات ومستودعات للوقود والدعم اللوجستي ومستودعات الذخائر ونظم الدفاع الجوي وأجهزة الرادار”.