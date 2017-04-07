هكذا علق ضاحي خلفان على الضربة الأمريكية للنظام السوري

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

طالب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بألا يتوقف القصف على النظام السوري وحلفائه الموالين لإيران، وذلك تعليقا على ضربة محدودة نفذتها أمريكا على قاعدة عسكرية في سوريا يعتقد أنها كانت نقطة انطلاق هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “القصف على بشار وحزب اللات وقوات الحقير سليماني”، متابعا: “القصف القادم لأمريكا يجب أن يكون لمقرات القتلة وإدارات عملياتهم”.

ولام خلفان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده على دعم الأسد قائلاً: “ماذا فعل اطفالنا في سوريا بك يا بوتين حتى تناصر بشار الذي قصفهم بالكيماوي”، فيما نال وزير الخارجية سيرغي لافروف نصيبه من لوم خلفان حين قال: “لافروف كنا نقدرك …لا يجوز أبدا أن تدعم الأسد بعد ارتكابه هذه الجريمة الشنيعة بحق الأبرياء”.

وشدد على أن تغيير بشار الأسد بات مطلباً ملحاً قائلاً في تغريدات له بموقع “تويتر”: “بعد هذه البشاعة يريد بشار ان يكون رئيسا على السوريين…لن يقبل العالم كله بوجود نازي جديد”.

وانتقد خلفان الدعم الروسي للأسد قائلاً: “وقوف روسيا مع نظام بشار بعد هذه الجريمة يسيء الى النظام الروسي برمته..فهل تدرك ذلك روسيا”، معتبراً أن “من يدافع عن بشار فهو كمن كان يدافع عن هتلر في حربه النازية”.

وطالب روسيا بالاعتذار للسوريين والعرب عموماً مضيفاً”: يتوجب على روسيا أن تعتذر للشعب السوري والشعوب العربية عن دعمها لنظام الأسد النازي، على روسيا بعد هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها النظام السوري ان تتخلى عن دعم بشار”، مؤكداً ان “الوطن العربي أهم لروسيا من حماية نظام كنظام الأسد”.

ورأى خلفان أن ما يجب حالياً هو القبض على الأسد لأن “الجريمة الكيماوية الكبرى التي وقعت في سوريا تقتضي القبض على بشار ومساعديه من قبل قوات أمم متحدة ليقدموا للعدالة”، مبرراً ذلك بقوله: “وإلا إذا ترك بشار طليقا فلا معنى للإنسانية في قواميس لغات العالم”.

وأضاف: “حتى تكون هناك عدالة يجب أن يشم بشار ونصر اللات وسليماني الغاز نفسه الذي قتل به أطفالنا في سوريا”، في إشارة إلى حسن نصرالله زعيم “حزب الله اللبناني والجنرال قاسم سليماني رئيس “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، مشدداً على أن “ضرب مواقع حزب اللات وفرق القتل الإيرانية في سوريا مهم جداً وأن مواقع حزب اللات في سوريا يجب أن تسوى بالأرض”، حسب تعبيره.

وتابع خلفان في سلسلة تغريدات: “الجريمة الوحشية التي ارتكبت بالغاز الكيماوي ضد أبرياء يجب أن يكون عقابها بحجم الجريمة الشنعاء، الغاز الذي قتل به الأطفال تملكه الحكومة السورية وهذا مؤكد”.

وطالب خلفان بضرورة القضاء على ميليشيات “حزب الله” قائلاً: “جيش حزب اللات في لبنان المتخصص في قتل الأبرياء يجب أن يمسح من على الأرض السورية مع فئران إيران”، مكملاً: “جماعة نصر اللات في سوريا يجب ألا يعودوا أحياء إلى لبنان ..اضربوهم حيث وجدتموهم، اضربوا المقار العسكرية كلها …دمروها عن بكرة أبيها”.