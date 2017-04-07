الحمى السياسية تصيب ابن ترامب الأكبر

المصدر: بلقيس دارغوث - إرم نيوز

يبدو أن الحمى السياسية أصابت دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي الأكبر، فبعدما كان جونيور يدير أعمال والده بالتعاون مع شقيقه الأصغر إريك، أعلن الأول نيته الترشح لمنصب حاكم نيويورك.

وكان الشاب، ابن الـ39 عامًا، يحضر إحدى الفعاليات حول الأسلحة عندما قال للحاضرين إنه يضع عينه على منصب الحاكم لا المحافظ، وبأنه لا يود أن يكون أحد أعضاء الكونغرس أو الشيوخ.

وقال إنه “تعرض لقرصة من الحشرة السياسية بعدما أمضى وقتاً في مساعدة والده للوصول إلى البيت الأبيض”، معتبرًا أن “العودة لعالم عقد الصفقات التجارية بات مملاً”.

لكن أحلام ترامب جونيور تبدو صعبة التحقيق بعض الشيء، خاصة في ولاية مثل نيويورك، إذ كان والده خسر فيها بفارق 1.5 مليون صوت للمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يذكر أن الرئيس الحالي عين صهره جاريد كوشنر، كبير مستشاريه حول عدد من القضايا الدولية والعلاقات الخارحية، كما أسس له مكتباً لا سابق له في البيت الأبيض، فضلًا عن تكليف ابنته ايفانكا بعدد من المهام الرسمية دون أية صفة رسمية لها داخل الإدارة الحالية.

وأثارت هذه التوكيلات وتوزيع المهام ضمن عائلة ترامب، اعتراض جمهور كبير من الشعب الأمريكي، الذي وصف تعيينات ترامب كنوع من الحكم “الاستبدادي”.