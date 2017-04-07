السلطات الكندية تعتقل مسافرًا أمريكيًا بحوزته “عبوة ناسفة وهمية”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت السلطات الكندية اعتقال أمريكي في مطار تورونتو الخميس، بعدما عثرت في حقيبته على “عبوة ناسفة وهمية” كان يحاول نقلها معه على متن طائرة متجهة إلى شيكاغو.

وأوضح لوري مورفي المتحدث باسم شرطة مقاطعة بيل، أن المشتبه به وضع قيد التوقيف الاحترازي تمهيدًا لإحالته أمام المحكمة بتهمة تعكير النظام العام.

وأضاف أنه لدى مثوله أمام المحكمة يمكن للموقوف أن يطلب منحه إطلاق سراح مشروط.

ولم تتوفر في الحال أي تفاصيل عن هذه العبوة الوهمية ولا عن الدافع من وراء محاولة المسافر نقلها معه.

وفي الواقع فإن عناصر من الجمارك الأمريكية هم الذين اكتشفوا هذه العبوة الوهمية داخل حقيبة المسافر قبل أن يتمكن من الصعود إلى متن الطائرة.

وفي مطار تورونتو جناح مخصص لعناصر من الجمارك الأمريكية يعود إليهم إعطاء الضوء الأخضر للمسافرين الذين يسمح لهم بالصعود على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة أم لا.

والطائرة التي كان المسافر يعتزم أن يستقلها إلى شيكاغو تابعة لشركة “يونايتد ايرلاينز” وقد أدى هذا الحادث إلى إخلائها من الركاب ونقلها إلى مكان ناء في مدرج المطار حيث خضعت لتفتيش دقيق من قبل فرق نزع الألغام.

وبعدما تأكد للمحققين أن العبوة وهمية ولا تشكل أي خطر، وأن الطائرة خالية من أي متفجرات، سمح للركاب بأن يستقلوا الطائرة مجددًا لكن بعد أن أخضعت امتعتهم لتفتيش أمني ثان، الأمر الذي أدى إلى تأخر رحلتهم ساعات عدة.