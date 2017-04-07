روسيا تحذر أمريكا من تنفيذ عمل عسكري محتمل في سوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

حذر فلاديمير سافرونكوف، نائب مبعوث روسيا في الأمم المتحدة، من “عواقب سلبية” إذا شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على سوريا بسبب هجوم بالغاز السام.

وأضاف سافرونكوف للصحفيين ردًا على سؤال عن ضربات أمريكية محتملة، “علينا أن نفكر في العواقب السلبية وستكون المسؤولية في حال وقوع عمل عسكري على عاتق من يبدأ مثل هذا التحرك البائس الملتبس”.

وتابع ردًا على سؤال عن هذه العواقب السلبية “انظروا إلى العراق وانظروا إلى ليبيا”.

وقتل وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال، في هجوم كيماوي استهدف مدينة خان شيخون السورية.

وتسبب الهجوم في صدمة عالمية على كل المستويات بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو من مكان الانفجار تظهر أطفالًا يحاولون التنفس بصعوبة قبل أن يلقوا حتفهم اختناقًا.

وتوعدت واشنطن بـ”رد مناسب” على الهجوم، وطالبت برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.