روسيا تعلن توقيف 8 أشخاص على خلفية تفجير سان بطرسبورغ

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت السلطات الروسية، أمس الخميس، توقيف 8 مشتبهين، في إطار التحقيقات بخصوص التفجير الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي، سفيتلانا بترينكو، في تصريحات للصحفيين بموسكو، الخميس، إن “فرق الأمن عثرت على مواد متفجرة تشبه المستخدمة في الهجوم على قطار الأنفاق، وأسلحة نارية وذخائر، خلال تفتيشها أماكن إقامة المشتبهين”.

في الأثناء شهدت المدن الروسية في عموم البلاد، مراسم تأبين لضحايا هجوم سان بطرسبورغ.

وفي وقت سابق الخميس، قالت بترينكو، في تصريحات صحفية، إن “الجهات المختصة تمكنت من التعرف على هويات بعض الأشخاص الذين تواصلوا مع منفذ هجوم سان بطرسبورغ، القرغيزي أكبريون جليلوف”.

وكانت قوات الأمن الروسية أعلنت الأربعاء، توقيف 6 أشخاص في مدينة سان بطرسبورغ، ينتمون إلى دول آسيا الوسطى، ضمن إطار التحقيقات الجارية في الهجوم، وفقًا لـ”الأناضول”.

وقتل 14 شخصًا، وأصيب نحو 50، جراء تفجير بإحدى عربات مترو الأنفاق في محطة “سينايا بلوشتشاد” بمدينة سان بطرسبورغ.

وحسب مصادر أمنية، فإن التفجير تم بعبوة ناسفة كانت متروكة في إحدى عربات القطار، لافتة إلى أن قوة التفجير تعادل ما بين 200 إلى 300 غرام من مادة “تي إن تي” المتفجرة.