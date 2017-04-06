كلب يضحي بنفسه ويمنع وقوع كارثة بحفل زفاف (صور)

المصدر: أبوجا – إرم نيوز

أنقذ كلب عشرات الأشخاص من موت محقق عندما ضحى بنفسه ومنع وقوع مجزرة في حفل زفاف بنيجيريا، بعد أن هاجم امرأة كانت تعتزم القيام بعملية انتحارية داخل قاعة العرس.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية نقلا عن صحف نيجيرية أن الكلب لاحظ وجود مواد متفجرة بحوزة السيدة عن طريق الشم، فهاجمها وقفز عليها ثم عضها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة التي كانت تحملها الانتحارية انفجرت خلال هجوم الكلب عليها مما أدى إلى مصرعها ومقتل الكلب أيضا.

ونقل المصدرعن بوبا أحمد من قرية “بلبيلو” قرب مدينة “مايدوجورو” الواقعة شمال شرق نيجيريا قوله: “لقد حال الكلب دون حدوث مجزرة دموية وجميع الضيوف في حفل الزفاف ممتنون له لانقاذ حياتهم.”

وقال المتحدث باسم الشرطة فكتور اسوكو إن الكلب بالفعل تدخل في الوقت المناسب لمنع الفتاة من تفجير نفسها مما أدى إلى إنقاذ أرواح جميع الضيوف.

ويعتقد أن الانتحارية على صلة بجماعة بوكو حرام التي تنشط شمال شرق نيجيريا وقامت في السابق بعمليات مماثلة.