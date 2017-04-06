بالفيديو.. سيناتور أمريكي يلقي خطابًا لمدة 15 ساعة متواصلة في مجلس الشيوخ

المصدر: وكالات- إرم نيوز

ألقى السيناتور الأمريكي جيف ميركلي، خطابًا ماراثونيًا امتد لمدة 15 ساعة متواصلة وقوفًا في مجلس الشيوخ للاحتجاج على تعيين القاضي المحافظ نيل غورسوتش في المحكمة العليا.

وبدأ ميركلي خطابه عند الساعة 19.00 من مساء الثلاثاء، وأمضى الليل كله وهو يحتج على تعيين القاضي المحافظ في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.

وبحسب القواعد، لا يسمح لأحد أن يقاطع الخطاب ما دام المتحدث لم يغادر المنصة.

وصباح الأربعاء، كان السيناتور يواصل خطابه، ولكن بصوت منخفض وقد بدت عليه علامات التعب، إلا أنه كان يبدو راضيًا عن لفت الأنظار إلى هذا الموضوع.

واتهم ميركلي “الغالبية في مجلس الشيوخ بسرقة منصب في المحكمة العليا”، واصفًا ذلك بأنه “حرب حزبية”.

وتعارض الأقلية الديموقراطية تعيين نيل غورسوتش في المحكمة العليا، إلا أن الجمهوريين يبدون تصميمًا على ذلك.

وندد البيت الأبيض بما اعتبره “محاولة في اللحظة الأخيرة لتلويث” سمعة القاضي.

وفي آيار/مايو من العام 2015، أقدم السيناتور الجمهورري راند بول على أمر مماثل، إذ ألقى خطابًا على مدى 10 ساعات و 30 دقيقة احتجاجًا على إقرار تغييرات في وكالة الأمن القومي.

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2013 ظل زميله تيد كروز 21 ساعة على منصة المجلس يعارض قانون الرئيس السابق باراك أوباما حول الصحة.

لكن الرقم القياسي ما زال من نصيب السيناتور ستروم تورموند، الذي ألقى خطابًا من 24 ساعة متواصلة في العام 1957 ضد قانون حول الحقوق المدنية.