دوتيرتي يأمر بنشر قوات في جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي‎

المصدر: مانيلا - إرم نيوز

أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الخميس، أنه أمر بنشر قوات في جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وغير مأهولة بالسكان في تحرك قد يستفز دولا أخرى تطالب بها بينها الصين.

وفي إعلان مفاجئ، قال دوتيرتي للصحافيين “أمرت القوات المسلحة باحتلال جميع الجزر والشعاب المرجانية في أرخبيل سبراتلي الاستراتيجي”.

وأفاد للصحافيين خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية في جزيرة بالاوان الواقعة في غرب الفيليبين، أنه أمر جنوده بـ”إقامة منشآت هناك ورفع العلم الفيليبيني”، مضيفا أن مانيلا تطالب بـ”تسع أو عشر” جزر وشعاب مرجانية في سبراتلي.

وتطالب بكين بمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك المياه والصخور قرب شواطئ جيرانها، فيما تبني جزرا اصطناعية تضع عليها الأسلحة، بما فيها بعض الشعاب المرجانية في سبراتلي والتي تدعي الفليبين كذلك السيادة عليها.

وأوضح دوتيرتي “يبدو أن الجميع يحاول السيطرة على الجزر هناك، فلذلك من الأفضل أن نعيش على تلك التي لا تزال شاغرة،” مضيفا “فلنأخذ ما هو لنا حاليا على الأقل ونرسل رسالة واضحة بأنها لنا”.

وأشار إلى أنه “قد” يزور هذه المناطق في 12 حزيران/يونيو بمناسبة عيد استقلال الفيليبين.