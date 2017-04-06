السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تؤكد أن ترامب يعتبر روسيا “مشكلة”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر روسيا “مشكلة”، حسب تصريحات نقلتها عنه الأربعاء.

وقالت السفيرة المحافظة المنحدرة من أصول هندية في مؤتمر “نساء في قمة العالم” السنوي الثامن في نيويورك: “انتقدت روسيا مرات عديدة، وهذا لأنهم إذا فعلوا أمرًا سيئًا فسنقول لهم ذلك”.

وأضافت، “فعلوا أشياء كثيرة في القرم وأكرانيا والآن يحاولون التغطية على أفعال بشار الأسد في سوريا. وهذا نوع من الأمور التي لن نسمح بمرورها”.

وتابعت هالي قائلة:”أجريت مناقشات مع الرئيس ترامب قال لي فيها إنه يعتبر روسيا مشكلة”.

ومع أن ترامب عبر عدة مرات عن إعجابه واحترامه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن نيكي هالي هاجمت عدة مرات موسكو وخصوصًا في نهاية الأسبوع الماضي عندما وعدت بمعاقبة روسيا على تحركاتها ضد كييف وتدخلاتها المحتملة في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هالي إن “الجميع يريدون سماع هذه الكلمات من ترامب، لكن أنظروا إلى أفعاله”، مشيرة إلى أنه “فعل هذين الأمرين”.