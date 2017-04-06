ترامب: جميع الخيارات مطروحة بشأن كوريا الشمالية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صباح اليوم الخميس إن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

وصرح آبي للصحفيين بعد المكالمة التي استغرقت 35 دقيقة قائلًا: “اتفقنا على أن إطلاق الصاروخ الباليستي من جانب كوريا الشمالية أمس هو عمل استفزازي خطير وتهديد خطير لأمن بلادنا”.

وجاء الإطلاق الصاروخي أمس الأربعاء قبيل اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينج في فلوريدا، حيث يتوقع أن يبحثا برنامج بيونجيانج النووي.

وقال آبي للرئيس الأمريكي، إن اليابان تتابع حاليًا كيفية تعامل الصين مع قضية كوريا الشمالية.

وأضاف “سنعزز ردنا على كوريا الشمالية بينما نواصل التعاون مع الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي”.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن ترامب أكد خلال المكالمة أن “الولايات المتحدة تقف مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية في وجه التهديد الخطير الذي ما زالت تفرضه كوريا الشمالية”.

وتابع البيان أن “الرئيس أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدرتها على الردع والدفاع عن نفسها وحلفائها بكامل قدراتها العسكرية”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية في آذار/ مارس سقطت في بحر اليابان، وقالت بيونغ يانغ إن ذلك الإطلاق كان تدريبًا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في اليابان.

من جانب آخر، نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن مصادر دفاعية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول نجحت في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 800 كيلومتر “يمكنه الوصول إلى أي بقعة في كوريا الشمالية”.

وقالت المصادر إن ذلك “يمكن أن يرسل رسالة تحذير جديدة إلى كوريا الشمالية، التي تواصل تطويراتها النووية والصاروخية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضافت المصادر أنه تم اختبار إطلاق صاروخ “هيون مو” الباليستي الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر من موقع آن هيونج للتجارب وأنه تم تقييم الإطلاق بأنه كان ناجحًا.

وأضافت أن وزير الدفاع هان مين كو، وقف على تجربة الصاروخ “التي استوفت المتطلبات الرئيسة للانفجار العادي والطيران ودقة إصابة الهدف”.