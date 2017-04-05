عاهل الأردن يرحب بجهود ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن لديه آمالًا بشأن مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية.

وقال الملك عبد الله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع ترامب: “مشاركة الرئيس المبكرة في الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت علامة مشجعة للغاية لنا جميعاً.”

وأضاف أن “مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية تعرض مصالحة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين.”

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن “الولايات المتحدة وحلفاءها سيدمرون داعش و”سيحمون الحضارة”.

وأضاف في المؤتمر الصحفي “سندمر داعش وسنحمي الحضارة. ليس أمامنا من خيار، إن العاهل الأردني يقف في صدارة الحرب ضد داعش بشكل حاسم”.

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض.

وبدأ العاهل الأردني زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، ليلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تركز المباحثات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.