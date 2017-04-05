ترامب: الهجوم الكيماوي في سوريا “إهانة رهيبة للإنسانية”

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الهجوم بالغاز السام في سوريا “فظيع” و”لا يوصف” ويمثل “إهانة رهيبة للإنسانية”.

وبسؤاله، خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض، عما إذا كان يعمل على صياغة سياسة جديدة بشأن سوريا، قال ترامب للصحفيين: “سوف ترون”.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه بريطانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، دعوتهما لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم يشتبه أنه بغاز سام شنته دمشق وقتل عشرات الأشخاص في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ونفت روسيا، اليوم الأربعاء، مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم بغاز سام، وقالت إنها ستواصل دعمه، فيما يضع الكرملين على مسار أكبر صدام دبلوماسي حتى الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألقت دول غربية بينها الولايات المتحدة المسؤولية على قوات الحكومة السورية في أسوأ هجوم كيماوي في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات والذي تسبب في موت العشرات بمدينة خان شيخون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا أمس الثلاثاء.

وقالت واشنطن إنها تعتقد أن الوفيات نتجت عن هجوم شنته طائرات حربية سورية بغاز السارين. لكن موسكو قدمت تفسيرًا آخر يحمي الأسد، فقالت إنها تعتقد أن الغاز السام تسرب من مخزن أسلحة كيماوية تابع للمعارضة بعدما قصفته الطائرات السورية.