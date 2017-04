قال مسؤولان أمريكيان إن طائرة إف-16 مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت قرب المرفأ الوطني في ماريلاند وإن الطيار قفز بأمان.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الطائرة المقاتلة سقطت على بعد ستة أميال بحرية جنوب غرب المرفأ الوطني في منطقة غير مأهولة.

