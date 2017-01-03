هل ستحضر كلينتون مراسم تنصيب غريمها ترامب رئيسًا لأمريكا؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

ترافق هيلاري كلينتون، منافسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون في حفل أداء ترامب اليمين الدستورية في 20 كانون ثان/يناير الجاري، حسبما أفادت شبكة “سي ان ان”، نقلا عن مكتب كلينتون.

كما سيحضر الرئيس السابق جورج دبليو بوش هو وزوجته لورا مراسم تنصيب الرئيس الجديد في واشنطن، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

وخاضت هيلاري كلينتون معركة انتخابية ضد ترامب استمرت شهورًا واتسمت بتبادل الإهانات واغتيال الشخصية.

وبدت كلينتون لفترة طويلة واثقة في الفوز بسباق الانتخابات الرئاسية، قبل أن يحقق ترامب فوزًا مفاجئا. وشعرت كلينتون بمرارة شديدة حيث لم تستطع الظهور بشكل علني ليلة هزيمتها.