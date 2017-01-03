ترامب يدفع بمراهقي أمريكا للهجرة إلى لكندا

المصدر: بلقيس دارغوث – إرم نيوز

يبدو أن تبعات نتائج الانتخابات الأمريكية على شمال أمريكا والعالم لم تهدأ بعد إذ كشفت الجامعات الكندية أنها شهدت موجة ضخمة من الطلبات القادمة لطلاب أمريكيين بنسبة وصلت إلى 70%.

وحول ما فسر على أنه عدم استعداد مراهقي أمريكا لتحمل 4 سنوات على الأقل من حكم دونالد ترامب، أوردت وكالة الأنباء أمريكية نقلا عن أهم الجامعات الكندية، ارتفاع الطلبات القادمة من الجارة الجنوبية بعد تاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، يوم فوز ترامب.

وأعلنت جامعة تورنتو الشهيرة، ارتفاع الطلبات الأمريكية بنسبة 70%، بينما كشفت جامعة مكماستر في مدينة هاملتون بمقاطعة أونتاريو ارتفاعا بنسبة 34%، وجامعات أخرى بنسبة 20%.

وفي المقابل، قال مسؤولون في جامعات أمريكية، إنهم شعروا بموجة هجرة الطلبات، حيث انصب اهتمام الطلاب الأمريكيين المتقدمين إلى كندا وأستراليا، خوفاً من تنفيذ تهديدات ترامب بترحيل بعض المهاجرين وأولادهم.

كما أعلنت الجامعات الكندية ارتفاع الطلبات المُقدمة من دول أخرى مثل الصين والهند وباكستان.