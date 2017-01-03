مستشار خامنئي ينفي انسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا

المصدر: طهران - إرم نيوز

نفى علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، اليوم الثلاثاء، انسحاب مقاتلي حزب الله اللبناني من سوريا بعد توصل روسيا وتركيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الأسد والمعارضة الخميس الماضي.

واعتبر ولايتي، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي في طهران، ما تردد عن انسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا “مزاعم وشائعات لا أساس لها من الصحة”، مشيراً إلى أن “حزب الله قدّم الكثير من القتلى حتى الآن، وأن الحكومة السورية وحسن نصر الله يُعدان نفسيهما أصدقاء مقربين جداً، لذلك ينبغي القول إن هكذا تصريحات هي بمثابة دعايات يطلقها العدو”.

وأكد مستشار خامنئي، أن “إيران لن تتراجع في مواقفها حيال الأزمة السورية”، مضيفاً أن “مواقفها ثابتة حيال الدعم التام والمستمر لمحور المقاومة الذي يبدأ من إيران مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا ولبنان وفلسطين”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما هي الضمانات التي تأخذها موسكو بعين الاعتبار بالنسبة لمصالح إيران في الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الكزاخستانية أستانة بين النظام والمعارضة السورية، قال ولايتي “إن علاقة إيران وروسيا علاقة ودية وقائمة على حسن الجوار وتعتبر علاقة استراتيجية بشكل عام”.

وأضاف أن إيران وروسيا تنسقان حول سوريا، وأن هذا التنسيق قائم عبر مركزية الحكومة السورية ويصب في مصلحة سوريا ومحور المقاومة”، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالعراق، توقع مستشار خامنئي أن تعود محافظة الموصل قريباً إلى حضن الشعب العراقي، على حد وصفه.